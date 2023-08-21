Владимир Гомельский оценил шансы «Локомотива-Кубань» в новом сезоне ЕЛ ВТБ

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах «Локомотива-Кубань» в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне краснодарский клуб дошёл до финальной серии, где со счётом 1-4 проиграл казанскому УНИКСу, для которого этот титул стал первым в турнире.

«Сможет ли повторить свой успех «Локомотив-Кубань»? Не хочу гадать. «Локо» имеет очень качественный состав. Молодёжь набралась опыта, тренер стал лучше разбираться в особенностях чемпионата ЕЛ ВТБ. Все шансы ха то, что «Локо» будет одним из претендентов на победу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский рассказал, что нужно сделать «Нетс» для повышения конкурентоспособности в НБА.