Американец Сайлас Мэлсон покинул «Нижний Новгород»

Американский защитник Сайлас Мэлсон не сыграет за «Пари Нижний Новгород» в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Как информирует пресс-служба команды, игрок не прошёл медицинский осмотр и покинул расположение клуба.

Напомним, «Нижний Новгород» объявил о переходе Мэлсона в июне этого года. Стороны заключили контракт сроком на один год. В прошлом сезоне Сайлас выступал в чемпионате Турции в составе клуба «Петким Спор». Кроме того, он был игроком эстонского «Калева» и выступал в Единой лиге ВТБ — 2021/2022.

Отметим, что за «Петким Спор» американец провёл лишь три игры, после чего выбыл из-за травмы. Ожидалось, что к лету 2023 года он полностью восстановится.

Ранее сообщалось, что в «Пари НН» перешёл сербский тяжёлый форвард Александар Зечевич.