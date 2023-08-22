Гомельский высказался о Бабкове, скончавшемся в 56 лет

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал смерть призёра чемпионатов мира и Европы по баскетболу Сергея Бабкова. Из жизни он ушёл 21 августа в возрасте 56 лет.

«Мне повезло тренировать Сергея целый сезон. Это было в 1984-1985 годах. Абсолютно надёжный и в защите, и в нападении. Очень ответственный и скромный. Таких игроков иногда называют – «счастьем тренера». Всегда гордился тем, что работал с ним. Великий баскетболист и прекрасный человек. Скорблю», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Бабков дважды становился серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной России (1994 и 1998), также в его активе серебряная (1993) и бронзовая (1997) медали чемпионатов Европы.