Лука Дончич реализовал сумасшедший бросок во время тренировки

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич реализовал бросок с очень высокой траекторией во время тренировки.

В Сети появилось видео, на котором словенский баскетболист забросил мяч в кольцо по сумасшедшей траектории.

Напомним, Дончич готовится к выступлению на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Словении. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и на Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет со сборными Кабо-Верде, Грузии и Венесуэлы.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач.