Лука Дончич реализовал сумасшедший бросок во время тренировки
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич реализовал бросок с очень высокой траекторией во время тренировки.
В Сети появилось видео, на котором словенский баскетболист забросил мяч в кольцо по сумасшедшей траектории.
Напомним, Дончич готовится к выступлению на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Словении. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и на Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет со сборными Кабо-Верде, Грузии и Венесуэлы.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач.
Слова Карри о Дончиче:
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