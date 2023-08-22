Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич реализовал сумасшедший бросок во время тренировки

Лука Дончич реализовал сумасшедший бросок во время тренировки
Комментарии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич реализовал бросок с очень высокой траекторией во время тренировки.

В Сети появилось видео, на котором словенский баскетболист забросил мяч в кольцо по сумасшедшей траектории.

Напомним, Дончич готовится к выступлению на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Словении. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и на Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет со сборными Кабо-Верде, Грузии и Венесуэлы.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач.

Слова Карри о Дончиче:
Стефен Карри высказался в адрес Луки Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android