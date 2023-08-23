Гомельский: Эрик Грин стабилен и аккуратен, но лидером в атаке и обороне его не назвать
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал переход американского защитника Эрика Грина в казанский УНИКС.
У Эрика Грина всего 52 игры в Национальной баскетбольной ассоциации за три сезона в составах «Юты Джаз» и «Денвер Наггетс». Я его не видел в матчах за эти команды. В Европе карьера была более заметной. Он стабилен и очень аккуратен на площадке, но лидером в атаке или в обороне его не назовёшь. Хорошее приобретение для УНИКСА, которое заметно укрепит ротацию на задней линии», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, 32-летний Грин подписал с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ контракт сроком на один сезон. Последней командой американца была черногорская «Будучность».
Слова Елевича о Грине:
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