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Звёзды «Селтикс» Браун и Тейтум отработали одну и ту же комбинацию на тренировке

Звёзды «Селтикс» Браун и Тейтум отработали одну и ту же комбинацию на тренировке
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Появилось видео совместной тренировки звёзд «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума. На занятии оба игрока отрабатывают одну и ту же комбинацию.

Звёзды «Селтикс» Браун и Тейтум отработали одну комбинацию на тренировке:

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Селтикс» пробились в финал Восточной конференции, где в семи матчах уступили «Майами Хит». Счёт в серии был 3-4. В финале НБА «Хит» проиграли «Денвер Наггетс». Пятая встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.

Ранее о Тейтуме высказался чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостона» 2008 года и член Зала славы Пол Пирс.

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