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Руди Гобер вновь показал свой дальний бросок

Руди Гобер вновь показал свой дальний бросок
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Франции Руди Гобер вновь продемонстрировал, что отточил трёхочковый бросок.

В Сети появилось видео с фрагментом тренировки Гобера со сборной Франции в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023. 31-летний баскетболист реализовал несколько дальних бросков подряд.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли сборную Аргентины (95:75).

Недавно Гобер впервые в карьере реализовал трёхочковый бросок во время матча. Это произошло в товарищеской игре со сборной Черногории (80:69). Француз прокомментировал это достижение.

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