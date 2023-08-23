Руди Гобер вновь показал свой дальний бросок

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Франции Руди Гобер вновь продемонстрировал, что отточил трёхочковый бросок.

В Сети появилось видео с фрагментом тренировки Гобера со сборной Франции в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023. 31-летний баскетболист реализовал несколько дальних бросков подряд.

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы обыграли сборную Аргентины (95:75).

Недавно Гобер впервые в карьере реализовал трёхочковый бросок во время матча. Это произошло в товарищеской игре со сборной Черногории (80:69). Француз прокомментировал это достижение.