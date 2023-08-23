Елевич: из всех звёзд на чемпионат мира едет только Дончич, сложно назвать фаворита

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич отметил, что ему сложно назвать фаворитов предстоящего чемпионата мира.

«Пока вижу, что из всех звёзд только Дончич из сборной Словении собирается выступать на этом чемпионате мира. В основном же все почему‑то стараются пропустить. Так что пока даже сложно сказать, кто здесь будет фаворитом.

Конечно же, я буду следить за событиями турнира. По ходу чемпионата, конечно, вопрос с фаворитами прояснится. Само собой, обидно, что там не будет нашей сборной. Хотел бы очень видеть её там. Но, к сожалению, эти форумы пока для нас закрыты.

Симпатий на этом турнире у меня нет. Ну, наверное, интересно посмотреть на Дончича. Он молодец. Один из немногих звёздных игроков, отправившихся на чемпионат мира, чтобы помочь своей сборной. Хотя понимаю, что он устаёт сильно: много игрового времени проводит в НБА.

На какое место на чемпионате мира могла бы претендовать сборная России? Не стану говорить, что мы занимали бы там лидирующие позиции, потому что давно не видел нашу команду на серьёзных международных турнирах. Если бы мы были где‑то в десятке, то я был бы рад. Но, чтобы дать объективную оценку, команду нужно чаще видеть в деле. Пока не участвуем в международных соревнованиях, сложно об этом рассуждать. Но то, что сделали сейчас упор на молодёжь, это правильно», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».