Стив Керр высказался по поводу Коби Брайнта

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр высказался по поводу легендарного Коби Брайанта.

«У меня отличные воспоминания о том, как я играл против него, а затем тренировал его в конце его карьеры. Мне посчастливилось быть в НБА в одно время с одним из величайших игроков всех времен, наблюдать за ним и соревноваться с ним — это было действительно нечто особенное. Мы все по сей день думаем о Коби и обо всем, что он значил для лиги и для всех нас», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

Вчера, 23 августа, Коби исполнилось бы 45 лет.

Сегодня, 24 августа, проходит официальный день памяти именитого баскетболиста.