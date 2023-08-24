Кто одержит победу на чемпионате мира по баскетболу — 2023?
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Завтра, 25 августа, начнётся чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Соревнования продлятся до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 сборных. Турнир пройдёт на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: «Кто одержит победу на чемпионате мира по баскетболу — 2023?»
Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Испании. В финале испанцы победили сборную Аргентины (95:75).
Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала список из десяти главных звёзд, которые выступят на предстоящем спортивном мероприятии.
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