Кто одержит победу на чемпионате мира по баскетболу — 2023?

Завтра, 25 августа, начнётся чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Соревнования продлятся до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 сборных. Турнир пройдёт на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: «Кто одержит победу на чемпионате мира по баскетболу — 2023?»

Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Испании. В финале испанцы победили сборную Аргентины (95:75).

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала список из десяти главных звёзд, которые выступят на предстоящем спортивном мероприятии.