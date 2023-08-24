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Гомельский рассказал, какие качества Луки Дончича не соответствуют уровню НБА

Гомельский рассказал, какие качества Луки Дончича не соответствуют уровню НБА
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о звёздном разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Дончич – очень своеобразный игрок. Не обладая скоростью, прыгучестью, выносливостью, необходимыми для выступления в НБА, он перестраивает всю командну/игру под себя. И ему это удаётся. Кроме того, играя в таком невысоком темпе, Луке удаётся избегать серьёзных травм. В таком «Далласе» он сможет играть ещё лет семь-восемь, но выиграть с ним титул невозможно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативыных передач.

Лука Дончич реализовал бросок с сумасшедшей траекторией:

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