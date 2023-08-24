Гомельский рассказал, какие качества Луки Дончича не соответствуют уровню НБА

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о звёздном разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«Дончич – очень своеобразный игрок. Не обладая скоростью, прыгучестью, выносливостью, необходимыми для выступления в НБА, он перестраивает всю командну/игру под себя. И ему это удаётся. Кроме того, играя в таком невысоком темпе, Луке удаётся избегать серьёзных травм. В таком «Далласе» он сможет играть ещё лет семь-восемь, но выиграть с ним титул невозможно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативыных передач.
Лука Дончич реализовал бросок с сумасшедшей траекторией:
- 24 августа 2023
-
20:33
-
19:49
-
18:47
-
17:58
-
17:36
-
17:23
-
16:32
-
16:02
-
15:08
-
15:04
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
13:57
-
13:51
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
11:59
-
11:53
-
10:56
-
10:40
-
10:17
-
09:45
-
09:39
-
08:52
-
08:05
-
07:26
-
07:18
-
06:57
-
06:32
-
06:23
-
06:15
-
05:54
-
05:42