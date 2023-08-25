Беверли объяснил, почему «Бостон» Тейтума и Брауна не в состоянии выиграть чемпионат НБА

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли в рамках своего подкаста поделился мнением о звёздном дуэте «Бостон Селтикс» лёгкий форвард Джейсон Тейтум — атакующий защитник Джейлен Браун. Беверли пообщался с болельщиком «Бостона».
Болельщик «Селтикс»: «Смогут ли Джейлен Браун и Джейсон Тейтум стать чемпионами НБА?»
Патрик Беверли: «Нет».
Болельщик «Селтикс»: «Почему?»
Патрик Беверли: «Они не дополняют друг друга. Они слишком одинаковы, например, по игровым навыкам».
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «кельты» пробились в финал Восточной конференции, где в семи матчах уступили «Майами Хит». Счёт в серии был 3-4. В финале НБА «Хит» проиграли «Денвер Наггетс». Пятая встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.
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