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На чемпионате мира — 2023 сыграет рекордное число баскетболистов НБА

Рекордное число игроков, представляющих клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступят на мужском чемпионате мира 2023 года. На турнире сыграют 55 баскетболистов из НБА.

Прошлый рекорд был установлен на чемпионате мира 2019 года, участие в котором приняли 54 игрока из команд североамериканской лиги. На чемпионате мира 2014 года присутствовало 45 игроков НБА.

Больше всего игроков НБА представляют национальную команду США (12 баскетболистов). В сборной Австралии таких баскетболистов девять. Канада привезла на турнир семь игроков НБА.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться с 25 августа по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что американцы не вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата мира — 2023.