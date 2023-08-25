Источник: есть три-четыре команды, которым может быть интересен Джеймс Харден

Известный журналист Ховард Бек поделился новостями о возможном обмене звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.
«Есть три-четыре команды, которые могут рассмотреть обмен Хардена, но это точно не большой список. Из него придётся исключить несколько команд. Есть множество команд, для которых 34-летний Джеймс Харден просто бесполезен. Есть команды, которые перестраиваются, и команды среднего уровня, куда он сам не захочет перейти. А есть команды, которым просто не нужен ещё один защитник, который любит владеть мячом», — приводит слова Бека Bleacher Report со ссылкой на подкаст Clap Your Hands.
Напомним, ранее 33-летний Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с президентом клуба Дэрилом Мори, Джеймс назвал его «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
- 25 августа 2023
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