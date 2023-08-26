Джейлен Браун примет участие в Матче всех звёзд лиги BIG3 Айс Кьюба

Звёздный атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун примет участие в предстоящем Матче всех звёзд лиги известного хип-хоп исполнителя Айс Кьюба BIG3, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) в эти выходные. Об этом сообщает Sports Illustrated.
Отмечается, что вся прибыль, полученная в результате проведения этого мероприятия, пойдёт на поддержку местных благотворительных организаций.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» пробился в финал Восточной конференции, где в семи матчах уступил «Майами Хит». Счёт в серии был 3-4. В финале НБА «Хит» проиграли «Денвер Наггетс». Пятая встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.
26-летний Браун в рамках минувшего плей-офф принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 22,7 очка, 5,6 подбора и 3,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,6, трёхочковых — 35,4.
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