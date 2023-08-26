Франция потерпела худшее поражение на чемпионатах мира за последние 60 лет
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Сборная Франции неудачно стартовала на чемпионате мира — 2023, с разгромным счётом уступив Канаде (65:95) в матче 1-го тура группового этапа. Это поражение стало самым крупным для французов за последние 60 лет.
Последнее поражение сборной Франции с разницей в 30 очков и более в рамках чемпионатов мира случилось в 1963 году, когда французская национальная команда проиграла сборной Югославии с разницей в 36 очков. Та встреча завершилась победой югославской команды со счётом 99:63.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
Слова Фурнье после матча:
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