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Франция потерпела худшее поражение на чемпионатах мира за последние 60 лет

Франция потерпела худшее поражение на чемпионатах мира за последние 60 лет
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Сборная Франции неудачно стартовала на чемпионате мира — 2023, с разгромным счётом уступив Канаде (65:95) в матче 1-го тура группового этапа. Это поражение стало самым крупным для французов за последние 60 лет.

Последнее поражение сборной Франции с разницей в 30 очков и более в рамках чемпионатов мира случилось в 1963 году, когда французская национальная команда проиграла сборной Югославии с разницей в 36 очков. Та встреча завершилась победой югославской команды со счётом 99:63.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Слова Фурнье после матча:
«Нам надрали задницы». Эван Фурнье — о разгромном поражении Франции на старте ЧМ
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