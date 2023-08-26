«Мой герой. Отдаю честь ему!» Рэпер Айс Кьюб высказался о Джейлене Брауне
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Известный хип-хоп исполнитель и основатель лиги BIG3 Айс Кьюб высказался по поводу участия в предстоящем Матче всех звёзд BIG3 звёздного атакующего защитника «Бостона Селтикс» Джейлена Брауна. Матч пройдёт в Лондоне (Великобритания) в эти выходные.
«Джейлен Браун — мой герой. Он делает такое монструозное заявление [об участии в Матче всех звёзд BIG3], став первым нынешним игроком НБА, сыгравшим в игре BIG3. Готовясь к предстоящему Матчу звёзд, он делает всё, что в его силах, чтобы помочь нашей лиге добиться успеха. Отдаю честь ему! Я ему бесконечно благодарен», — написал Айс Кьюб в своих социальных сетях.
Напомним, вся прибыль, полученная в результате проведения этого мероприятия, пойдёт на поддержку местных благотворительных организаций.
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