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Сын Стива Керра: я бы никогда не попал в НБА без семейных связей

Сын Стива Керра: я бы никогда не попал в НБА без семейных связей
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Новоиспечённый главный тренер фарм-клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Керр, сын главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стива Керра, прокомментировал своё назначение в Лиге развития в начале августа.

«Конечно, я бы никогда не попал в НБА без семейных связей… Я не виню никого за то, что они говорят, что у меня есть привилегии. Они правы», — приводит слова Керра San Jose Mercury News.

Напомним, последние два сезона 30-летний Ник работал помощником главного тренера в фарм-клубе калифорнийского клуба «Санта-Круз Уорриорз». В должности он заменит Сета Купера, который теперь занимается программой развития игроков «Уорриорз».

В 2017–2018 годах Ник Керр работал видеоассистентом в «Сан-Антонио Спёрс».

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