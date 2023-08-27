Сборная Франции сенсационно вылетела с ЧМ после двух поражений на старте
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Национальная команда Франции потеряла шансы на выход из группы после двух поражений на старте чемпионата мира по баскетболу — 2023.
Напомним, сегодня французы уступили в матче с Латвией, имея преимущество в 12 очков перед заключительной четвертью. В 1-м туре команда с разгромным счётом проиграла канадцам — 65:95.
Заключительный матч группового этапа французы проведут с Ливаном, который также уступил в первых двух встречах чемпионата.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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