Сборная Франции сенсационно вылетела с ЧМ после двух поражений на старте

Национальная команда Франции потеряла шансы на выход из группы после двух поражений на старте чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Напомним, сегодня французы уступили в матче с Латвией, имея преимущество в 12 очков перед заключительной четвертью. В 1-м туре команда с разгромным счётом проиграла канадцам — 65:95.

Заключительный матч группового этапа французы проведут с Ливаном, который также уступил в первых двух встречах чемпионата.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.