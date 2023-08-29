Стефен Карри рассказал, как Крис Пол помогает «Голден Стэйт» стать более сплочённым

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о новоиспечённом разыгрывающем калифорнийского коллектива Крисе Поле, перешедшем в «Голден Стэйт» в результате июльского обмена.

«Крис Пол — отличный лидер с точки зрения коммуникации. Он обязательно будет доставать тебя, будет слишком общительным. И нам это нужно. Я уже видел его в деле, он активно помогает Жонатану Куминге — работает с ним над пик-н-роллами, стараясь вселять в него уверенность. Это поможет нам стать более сплочёнными», — рассказал Карри в подкасте Гилберта Аренаса.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Уорриорз» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «воинам», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.