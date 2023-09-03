Руди Гобер рассказал о различиях игры в НБА и ФИБА

Один из лидеров сборной Франции Руди Гобер, выступающий в НБА за «Миннесоту Тимбервулвз», рассказал своё мнение о различиях баскетбольных игр в рамках НБА и по правилам ФИБА.

«В играх ФИБА нужно ещё больше думать, больше смотреть вокруг. В НБА иногда не нужно так много думать, потому что там больше места. Здесь вы не сможете добиться успеха без минимума мышления. Оборонительных трёх секунд нет, но в игре ФИБА забросить мяч всё равно сложнее», — сказал Гобер Basket News.

Основными различиями между правила НБА и ФИБА являются размер площадки, в НБА она больше, игровое время, правила тайм-аутов и трёхсекундой зоны.

Сборная Франция вместе с Гобером завершила выступления на чемпионате мира-2023, вылетев из группы с Канадой, Латвией и Ливаном. Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.