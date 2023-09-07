Генменеджер: Джейлен Браун не тот человек, о котором стоит беспокоиться

Анонимный генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из Восточной конференции оценил новый контракт звёздного атакующего защитника Джейлена Брауна с «Бостон Селтикс».

«Если бы у «Бостона» не было такой команды, которая могла бы побеждать здесь и сейчас, возможно, пришлось бы дважды подумать о том, что вы предлагаете Джейлену Брауну. Но, судя по всему тому, что мы видели и знаем, он не тот человек, о котором стоит беспокоиться.

Похоже, он инвестировал в команду, а не только в свою статистику. Это намного важнее, чем когда речь идёт о том, а состоятельным ли его контракт является», — приводит слова генерального менеджера Heavy.

Напомним, новое соглашение 26-летнего Брауна рассчитано на пять лет и общую сумму $ 304 млн с учётом всех бонусов.