Тейтум — о Брауне: нам потребовалось время, чтобы понять, как мы можем играть вместе

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал об отношениях с атакующим защитником Джейленом Брауном.

«Мне всё ещё 25 лет, а ему через два месяца исполнится 27. Мы пока далеки от совершенства. Мы никогда не получим того признания, которого заслуживаем, пока не выиграем чемпионат. Это наша конечная цель, но нельзя забывать всё, чего мы достигли за те шесть лет, что являемся товарищами по команде.

Мы оба очень молоды. Мы каждый год выходили в плей-офф и становились cильнее. Да, потребовалось некоторое время, чтобы понять, как мы можем быть теми, кем стали сейчас, и как мы можем играть вместе. Я знаю, что все говорят: «Они играют по очереди». Я чувствую, что мы подпитывали друг друга всё это время и играли очень хорошо», — приводит слова Тейтума themessenger.