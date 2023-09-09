«Жальгирис» представил новую клубную эмблему

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» представил новую эмблему на своей официальной странице в «Твиттере».

Фото: https://twitter.com/bczalgiris/status/1699809395020833135

«Жальгирис», основанный в 1944 году, является старейшим клубом Литвы. Клуб из Каунаса 34 раза становился чемпионом Литвы, пять раз побеждал в первенстве СССР, а также стал триумфатором Евролиги в 1999 году. В 2018 году литовский клуб завоевал бронзовые медали Евролиги.

В минувшем сезоне «Жальгирис» ожидаемо победил в национальном первенстве и вышел в плей-офф Евролиги, где встретился с «Барселоной». Каталонский клуб одержал победу в серии со счётом 3-0 и стал участником «Финала четырёх».

С 2008 по 2013 год литовский клуб выступал в Единой лиге ВТБ. Лучшим достижением «Жальгириса» стали бронзовые медали в сезоне-2009/2010.