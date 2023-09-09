«Жальгирис» представил новую клубную эмблему

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» представил новую эмблему на своей официальной странице в «Твиттере».
Фото: https://twitter.com/bczalgiris/status/1699809395020833135
«Жальгирис», основанный в 1944 году, является старейшим клубом Литвы. Клуб из Каунаса 34 раза становился чемпионом Литвы, пять раз побеждал в первенстве СССР, а также стал триумфатором Евролиги в 1999 году. В 2018 году литовский клуб завоевал бронзовые медали Евролиги.
В минувшем сезоне «Жальгирис» ожидаемо победил в национальном первенстве и вышел в плей-офф Евролиги, где встретился с «Барселоной». Каталонский клуб одержал победу в серии со счётом 3-0 и стал участником «Финала четырёх».
С 2008 по 2013 год литовский клуб выступал в Единой лиге ВТБ. Лучшим достижением «Жальгириса» стали бронзовые медали в сезоне-2009/2010.
- 9 сентября 2023
-
00:20
- 8 сентября 2023
-
23:59
-
23:19
-
22:42
-
22:15
-
21:38
-
20:51
-
20:45
-
20:08
-
19:50
-
19:06
-
18:38
-
18:27
-
18:22
-
18:00
-
17:52
-
17:47
-
17:38
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:51
-
16:13
-
15:44
-
15:19
-
15:13
-
14:46
-
14:20
-
13:38
-
13:22
-
12:31
-
11:40
-
10:29
-
09:38
-
08:00