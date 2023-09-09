Источник: Крис Пол начнёт сезон в качестве игрока стартового состава «Голден Стэйт»
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Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс сообщил, что разыгрывающий Крис Пол, в июле перебравшийся в «Голден Стэйт Уорриорз», начнёт сезон в качестве игрока стартовой пятёрки клуба из Сан-Франциско.
«Я ожидаю, что он будет игроком стартового состава. Думаю, они попробуют. Это не моё мнение, это просто то, что я слышал», — сказал Спирс в подкасте Винсента Гудвилла.
Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Уорриорз» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «воинам», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.
38-летний Пол выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2005 года.
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