Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр рассказал о настрое игроков сборной США на матч за третье место

Стив Керр рассказал о настрое игроков сборной США на матч за третье место
Аудио-версия:
Комментарии

Стив Керр, главный тренер сборной США по баскетболу, поделился ожиданиями от игры своих подопечных со сборной Канады в матче за третье место, который состоится завтра, 10 сентября, в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023.

«Мы довольно хорошо знаем игроков сборной Канады. Пять или шесть из них мы, конечно же, видим в НБА каждый вечер. Мы лучше знакомы с этой командой и понимаем их сильные стороны. Мои игроки провели отличный турнир и играли на действительно высоком уровне, поэтому предстоящая игра будет большим испытанием.

Мы хотим ещё одну игру, хотим закончить этот бой. У наших ребят сильный характер, они очень любят соревноваться. Они хотят закончить чемпионат действительно хорошей игрой. Нас ждёт игра, в которой мы будем преданы своему делу и связаны друг с другом. Таков план. Нужно сойти с места в карьер. Это план на завтра», — приводит слова Керра Eurohoops.

Напомним, сборная США проиграла в полуфинале чемпионата мира сборной Германии со счётом 111:113, пропустив наибольшее количество очков на чемпионатах мира в своей истории.

США так плохи?
Поражение США в полуфинале ЧМ-2023 — не сенсация. Но некоторые выводы сделать можно
Поражение США в полуфинале ЧМ-2023 — не сенсация. Но некоторые выводы сделать можно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android