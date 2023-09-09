Стив Керр рассказал о настрое игроков сборной США на матч за третье место

Стив Керр, главный тренер сборной США по баскетболу, поделился ожиданиями от игры своих подопечных со сборной Канады в матче за третье место, который состоится завтра, 10 сентября, в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023.
«Мы довольно хорошо знаем игроков сборной Канады. Пять или шесть из них мы, конечно же, видим в НБА каждый вечер. Мы лучше знакомы с этой командой и понимаем их сильные стороны. Мои игроки провели отличный турнир и играли на действительно высоком уровне, поэтому предстоящая игра будет большим испытанием.
Мы хотим ещё одну игру, хотим закончить этот бой. У наших ребят сильный характер, они очень любят соревноваться. Они хотят закончить чемпионат действительно хорошей игрой. Нас ждёт игра, в которой мы будем преданы своему делу и связаны друг с другом. Таков план. Нужно сойти с места в карьер. Это план на завтра», — приводит слова Керра Eurohoops.
Напомним, сборная США проиграла в полуфинале чемпионата мира сборной Германии со счётом 111:113, пропустив наибольшее количество очков на чемпионатах мира в своей истории.
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