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«День имени Андрея!» «Юта» опубликовала видеоролик, посвящённый Кириленко

«День имени Андрея!» «Юта» опубликовала видеоролик, посвящённый Кириленко
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, который посвящён бывшему игроку, ныне президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко.

«Воскресенье (на момент публикации видеоматериала в Соединённых Штатах Америки было ещё воскресенье. — Прим. «Чемпионата») имени Андрея Кириленко!» — гласит заголовок.

Видео можно посмотреть на канале Utah Jazz в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кириленко — участник Матча всех звёзд НБА в сезоне-2003/2004, в котором тяжёлый форвард набирал в среднем 16,5 очка (лучший карьерный показатель), делал 8,1 подбора, 3,1 передачи, 2,8 блок-шота и 1,9 перехвата за 37,1 минуты на паркете.

Должность Кириленко:
Андрей Кириленко переизбран на должность члена Центрального бюро ФИБА
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