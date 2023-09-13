Журналист Sports Illustrated объяснил, в каком случае Холмгрен может сыграть за США на ОИ

Североамериканский журналист и обозреватель Sports Illustrated Рэндалл Свит в своём последнем материале выразил мнение, что центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен может принять участие в Олимпийских играх — 2024 в качестве игрока сборной США по баскетболу.

«Если новичок «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен успешно проведёт дебютный сезон и будет доминировать в защите, не стоит удивляться, если универсальный «большой» получит приглашение от сборной США. Холмгрен достойно выступил во время сборов расширенного состава сборной США перед чемпионатом мира — 2023. Чет хорошо знаком с баскетбольной организацией США и её работой.

Кроме того, Холмгрен участвовал в нескольких международных турнирах на юниорском уровне, например, победив сборную Франции Виктора Вембаньямы на чемпионате мира по баскетболу среди юношей до 19 лет — 2021. Тогда Холмгрен получил награду MVP, набирая в среднем 11,9 очка, 6,1 подбора, 3,3 передачи и 2,7 блок-шота, проводя на площадке 21 минуту», — сказано в статье.

Чет Холмгрен показал, как готовится к первому сезону в НБА:

Напомним, Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.

Ранее стало известно, что звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разговаривал сразу с несколькими звёздными игроками по поводу участия в Олимпийских играх — 2024.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Джеймс разговаривал со Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином, и все они готовы выступить в составе сборной США следующим летом.

Кроме того, сообщается, что Девин Букер, Дэмьен Лиллард, ДеАарон Фокс и Кайри Ирвинг также серьёзно заинтересованы в участии.