Дрэймонд Грин рассказал, как сильно он не любил Криса Пола

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как сильно он раньше не любил разыгрывающего Криса Пола.

«Я ненавидел его на 11 по 10-балльной шкале! Я ненавидел Криса Пола. Но, как мне кажется, в этом есть и знак уважения к нему тоже», — приводит слова Грина Clutch Points.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Уорриорз» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «воинам», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

38-летний Пол выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2005 года.