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Дрэймонд Грин рассказал, как сильно он не любил Криса Пола

Дрэймонд Грин рассказал, как сильно он не любил Криса Пола
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Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как сильно он раньше не любил разыгрывающего Криса Пола.

«Я ненавидел его на 11 по 10-балльной шкале! Я ненавидел Криса Пола. Но, как мне кажется, в этом есть и знак уважения к нему тоже», — приводит слова Грина Clutch Points.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Уорриорз» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «воинам», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

38-летний Пол выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2005 года.

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