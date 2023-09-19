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Эксперт объяснил, почему «Портленд» провалил текущее межсезонье

Эксперт объяснил, почему «Портленд» провалил текущее межсезонье
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Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц выразил мнение, что действия руководства «Портленд Трэйл Блэйзерс» в текущее межсезонье можно назвать провальными.

«Всё в этой ситуации пошло неправильно. От заявления «Блэйзерс» о том, что они хотели создать чемпионскую команду вокруг Дэйма только для того, чтобы выбрать разыгрывающего Скута Хендерсона под третьим номером, до согласия дать Джереми Гранту $ 160 млн всего за день до того, как был раскрыт запрос Лилларда, ошибки были допущены повсюду.

В начале межсезонья должен был быть установлен чёткий срок для принятия решения, которое стало бы лучшим для обеих сторон. Если бы «Блэйзерс» согласились обменять Лилларда до драфта, предложений могло бы быть больше и они были бы лучше. Если бы Лиллард заявил о своей просьбе до того, как он стал свободным агентом, «Портленду» не пришлось бы платить Гранту $ 36 млн за сезон, когда ему будет 33 года.

Лилларда в конечном итоге должны обменять до начала сезона, но как насчёт остальных ветеранов «Блэйзерс»? Грант и Юсуф Нуркич застряли в перестраивающейся команде, хотя их должны были обменять этим летом.

На данный момент их поведение в межсезонье беспорядочно», — написал Шварц в своём материале для Bleacher Report.

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