Марк Медина: отныне Брауну и Тейтуму надо стать настоящими лидерами «Бостона»

Известный журналист Марк Медина рассказал о том, что после ухода некоторых ветеранов из «Бостон Селтикс» нынешним летом звёздным игрокам Джейлену Брауну и Джейсону Тейтуму придётся взять на себя лидерские полномочия в команде.

«Джейсон Тейтум и Джейлен Браун уже успели прибавить в своей игре, и я думаю, что в последних сезонах они показали, что они способны сосуществовать. Я не хочу сказать, что они не были лидерами, они, безусловно, были ими в своем роде, но у них были ветераны вокруг них, которые брали на себя большую ответственности.

Браун и Тейтум отработали одну комбинацию на тренировке:

Теперь им придётся взять бразды правления в свои руки, потому что они звёздные игроки. Обычно в большинстве команд НБА именно такие игроки и являются лидерами. Однако уникальность «Бостона» заключается в том, что Джейлен Браун и Джейсон Тейтум ещё так молоды, они ещё не достигли своего расцвета.

И поскольку вокруг них были другие игроки-ветераны, они могли перекладывать эту ответственность. Но теперь им придётся взять эту мантию на себя, и я думаю, что на этом переходном этапе вы увидите как успехи, так и некоторые заминки», — приводит слова Медины портал Give me Sport.