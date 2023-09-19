Дрэймонд Грин и Крис Пол провели первую совместную тренировку
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Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и новоиспечённый разыгрывающий калифорнийской команды Крис Пол приняли участие в совместной тренировке.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В частности, Грин и Пол отработали трёхочковые броски.
Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку:
Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт» во время межсезонья провели обмен, в результате которого Пол отправился к «воинам».
Столичная команда, в свою очередь, получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.
38-летний Пол выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2005 года.
Слова Грина о Поле:
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