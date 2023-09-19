«Бавария» первой среди профессиональных клубов будет играть на светодиодном паркете

«Бавария» станет первой профессиональной командой, которая проведёт матч на светодиодном паркете. Об этом информирует пресс-служба мюнхенского клуба. Дебютная игра в рамках чемпионата Германии на специальном стеклянном паркете состоится 29 сентября.

Отмечается, что светодиодный паркет позволяет интегрировать визуально-цифровую анимацию, графику, рекламные ролики и развлечения и выведет спортивные мероприятия в закрытых помещениях на новый уровень.

Фото: fcbayern.com/basketball/de

Международная федерация баскетбола (ФИБА) дала разрешение на использование светодиодной площадки с 1 октября прошлого года. Впервые встреча на таком покрытии в рамках ФИБА состоялась во время чемпионата мира среди девушек до 19 лет в июле этого года.