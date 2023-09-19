Гомельский предположил, почему Алексей Швед до сих пор без контракта

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу российского разыгрывающего Алексея Шведа. У Гомельского поинтересовались, почему Швед до сих пор без контракта и позволяет ли это предполагать, что он может вернуться в ЦСКА?

«Вопрос, как мне кажется, лежит в финансовой плоскости. Скорее всего, агент Шведа подыщет для Алексея команду, которая сумеет соответствовать его запросам», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее сообщалось, что интерес к Алексею проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.

Швед покинул московский ЦСКА после истечения срока контракта.

Подозреваемый в избиении Шведа грубит журналистам: