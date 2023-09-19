Дэмьен Лиллард — о своём обмене: в таких вещах нельзя быть идиотом

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о ситуации со своим обменом в другой клуб.
«Единственный способ заниматься такими вещами — не быть идиотом. Вы говорили мне, что я останусь, буду играть, пока смогу, и всё такое. Мне не нужно никому ничего доказывать. Я имею в виду, что это уже в моём сердце.
Знаешь, я говорил, что мы никогда не ругаемся друг с другом. А потом наступает день, когда я всё ещё играю по тем же правилам, но вы нет. И когда это происходит, всё уже не будет как раньше. Вы больше не хотите того же самого, и показываете мне это. Мы больше не хотим одного и того же», — сказал Лиллард в интервью YouTube-каналу BACKONFIGG.
33-летний Лиллард выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.
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