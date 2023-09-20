Дэмьен Лиллард: в идеальном мире я мог бы провести всю свою карьеру в «Портленде»
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Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард заявил, что в идеальном мире мог бы выступать за текущую команду на протяжении всей карьеры.
«Могу ли я в предстоящем сезоне остаться в «Портленде»? В идеальном мире я мог бы провести всю свою карьеру в «Портленде», — сказал Лиллард в интервью YouTube-каналу Come and talk 2 me.
33-летний Лиллард выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее стало известно, что летом Дэмьен Лиллард запросил у руководства клуба обмен. В своём запросе Лиллард указал «Майами Хит» в качестве желаемой команды. «Трэйл Блэйзерс» и «Хит» неоднократно пытались договориться об обмене, но так и не смогли прийти к соглашению.
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