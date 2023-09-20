Джейсон Тейтум вернулся в тренировочный комплекс «Бостона»

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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в индивидуальной тренировке в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Джейсон Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. Также 25-летний баскетболист трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.

В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

Ранее известный журналист Марк Медина рассказал о том, что после ухода некоторых ветеранов из «Бостон Селтикс» нынешним летом звёздным игрокам Джейлену Брауну и Джейсону Тейтуму придётся взять на себя лидерские полномочия в команде.