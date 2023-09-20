Владимир Гомельский: «Зенит» — один из главных претендентов на победу в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, считает ли он «Зенит» из Санкт-Петербурга главным фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ после победы в Кубке Кондрашина и Белова.
«Зенит» — явный фаворит сезона? Я бы высказался более осторожно: «Зенит» является одним из главных претендентов на победу в Единой лиге ВТБ», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В финале Кубка Кондрашина и Белова «Зенит» переиграл действующего победителя Единой лиги ВТБ УНИКС.
Напомним, в прошлом сезоне петербуржцы заняли четвёртое место в Единой лиге ВТБ. Команда Хавьера Паскуаля уступила казанскому УНИКСу в полуфинале (3-4 в серии) и московскому ЦСКА в серии за бронзовые медали (1-4).
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
18:04
-
17:35
-
17:07
-
16:46
-
16:07
-
15:19
-
14:34
-
13:32
-
12:55
-
12:06
-
11:25
-
10:43
-
10:30
-
10:00
-
09:39
-
09:03
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
07:52
-
07:39
-
07:20
-
06:57
-
06:30
-
06:11
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:54
-
04:30
-
03:05
-
02:20
Партнерский контент