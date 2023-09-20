Владимир Гомельский: «Зенит» — один из главных претендентов на победу в Единой лиге ВТБ

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, считает ли он «Зенит» из Санкт-Петербурга главным фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ после победы в Кубке Кондрашина и Белова.

«Зенит» — явный фаворит сезона? Я бы высказался более осторожно: «Зенит» является одним из главных претендентов на победу в Единой лиге ВТБ», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В финале Кубка Кондрашина и Белова «Зенит» переиграл действующего победителя Единой лиги ВТБ УНИКС.

Напомним, в прошлом сезоне петербуржцы заняли четвёртое место в Единой лиге ВТБ. Команда Хавьера Паскуаля уступила казанскому УНИКСу в полуфинале (3-4 в серии) и московскому ЦСКА в серии за бронзовые медали (1-4).