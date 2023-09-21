Журналист назвал третью команду из Восточной конференции, которая интересуется Лиллардом

Североамериканский журналист и обозреватель PHLY Sports Кайл Нойбек во время подкаста PHLY Philadelphia Sixers Podcast заявил, что руководство «Чикаго Буллз» проявляет интерес к звёздному разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду, которым также интересуется «Торонто Рэпторс».

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о том, как на данный момент обстоит дело с обменом 33-летнего баскетболиста. В частности, Войнаровски упомянул как минимум об интересе к Лилларду со стороны нескольких команд.