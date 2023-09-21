Дэмьен Лиллард провёл индивидуальную тренировку с претендентом на топ-30 драфта-2024

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард провёл индивидуальную тренировку с первогодкой Кентуккийского университета, разыгрывающим Ди Джеем Вагнером.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В частности, Лиллард показал молодому баскетболисту фирменный степбэк из-за дуги.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Примечательно, что портал HoopsHype в обновлённом мок-драфте поставил 18-летнего Вагнера на шестую строчку. Однако в целом различные порталы считают, что сын бывшего игрока НБА, который выступал с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс», будет выбран в первом раунде драфта 2024 года.
Дэмьен Лиллард, в свою очередь, активно фигурирует в слухах по поводу возможного обмена. Сам разыгрывающий попросил «Портленд» обменять его после открытия рынка свободных агентов в июле.
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