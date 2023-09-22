Дэмьен Лиллард назвал трёх худших среди знаменитых рэперов
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Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ответил на вопрос по поводу худших рэп-исполнителей из предложенного списка. В него вошли Джей Зи, Эминем, Лил Уэйн, 50 Cent, Нас, Канье Уэст, Дрейк, Джей Коул и Кендрик Ламар.
«Речь идёт просто о способности читать рэп или об их настоящей музыке? Если просто о том, чтобы читать рэп, то я бы сказал, что это Канье и 50 Cent. Ещё бы я добавил Эминема», — сказал Лиллард на канале BACKONFIGG в YouTube.
В прошлом сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
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