Дэмьен Лиллард назвал трёх худших среди знаменитых рэперов

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ответил на вопрос по поводу худших рэп-исполнителей из предложенного списка. В него вошли Джей Зи, Эминем, Лил Уэйн, 50 Cent, Нас, Канье Уэст, Дрейк, Джей Коул и Кендрик Ламар.

«Речь идёт просто о способности читать рэп или об их настоящей музыке? Если просто о том, чтобы читать рэп, то я бы сказал, что это Канье и 50 Cent. Ещё бы я добавил Эминема», — сказал Лиллард на канале BACKONFIGG в YouTube.

В прошлом сезоне НБА Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Лиллард помогает дочери забивать сверху: