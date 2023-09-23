Эксперт рассказал об интересе к Лилларду со стороны двух клубов Востока, помимо «Майами»

Североамериканский журналист и эксперт Джейк Фишер в своём последнем материале на Yahoo Sports заявил о том, что руководства «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз» интересовались звёздным разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом.

«На данном этапе «Торонто» и «Чикаго» были двумя возможными пунктами назначения для Лилларда. Именно эти команды чаще всего обсуждались представителями лиги», — написал Фишер.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.