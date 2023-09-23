Александр Медведев оценил уровень Суперкубка Единой лиги ВТБ
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев порассуждал об уровне российского баскетбола.
«Суперкубок Единой лиги ВТБ уже не первый год имеет статус международного: две сербские команды играли в прошлом году. В этом году у нас восемь команд — шесть российских и две турецкие. Очень высокий уровень баскетбола.
Игры заканчиваются непредсказуемо. Качество игры, несмотря на то что это предсезонный турнир, очень и очень хорошее. Идёт жёсткая, бескомпромиссная борьба. Удовольствие — смотреть Суперкубок Единой лиги ВТБ», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Суперкубок проводится в Москве с 21 по 24 сентября. Сегодня пройдут полуфинальные матчи, а также встречи за места с пятого по восьмое.
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