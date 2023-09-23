Андрей Кириленко — о защите в НБА: ты сам выбираешь способ опеки, твой же игрок

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок «Юты Джаз» Андрей Кириленко рассказал о защите в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Присутствовала ли вариативность защитных манёвров? Ну, командных как таковых – нет. Индивидуальные – да. Играешь ты пик-н-ролл. Способы прохождения пик-н-ролла бывают такой, такой и такой. И ты сам выбираешь способ, которым будешь защищаться. Твой же игрок.

Кардинальное ли это отличие от европейского баскетбола? Абсолютно. И это огромная разница – в Европе у тебя есть командная структура. И команда определяет: мы сегодня должны выиграть, а для этого должны остановить условного Коби Брайанта. Значит, мы всей командой будем делать так, чтобы Коби Брайант не сыграл. В НБА – опять же, я не знаю, может, другие команды по-другому играли, мы говорим про «Юту». Там тренер хотел видеть, как ты играешь индивидуально с игроком. А там уже, если получилось помочь, помогли. Ты предоставлен сам себе, абсолютно играешь сам с собой.

На самом деле это ужасно бесило, потому что, придя из европейского баскетбола, ты как бы ожидаешь, что к каждому сопернику будут какие-то фишечки, что-то там надо изменить. У этих высокий играет активно, значит, надо к нему двойную опеку, здесь больше разыгрывающий играет, значит, надо покучнее быть. Всё одинаково. Каждая игра – ты знал: начнут пять вот этих человек (плюс-минус один может поменяться по праздникам). Вот так начнут, на шестой минуте будет замена вот этого, на восьмой минуте будет замена вот этого, на десятой минуте замена вот этого. Потом, значит, во втором тайме мы выйдем вот так, чтобы к четвёртой четверти на площадке были вот эти. Меня это так бесило», – сказал Кириленко в подкасте Антона Покрашова на YouTube-канале PonkraSHOW.