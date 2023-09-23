Журналист: точно знаю, что «Сиксерс» связывались с «Трэйл Блэйзерс» по поводу Лилларда

Североамериканский журналист и обозреватель PHLY Sports Кайл Нойбек рассказал, что руководство «Филадельфии Сиксерс» связывалось с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Вот что могу вам сказать — я точно знаю, что «Сиксерс» связывались с «Трэйл Блэйзерс» по поводу Дэмьена Лилларда в определённые моменты этого межсезонья», — заявил Нойбек во время подкаста PHLY Sixers Podcast.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.