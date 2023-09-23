Журналист: точно знаю, что «Сиксерс» связывались с «Трэйл Блэйзерс» по поводу Лилларда

Североамериканский журналист и обозреватель PHLY Sports Кайл Нойбек рассказал, что руководство «Филадельфии Сиксерс» связывалось с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.
«Вот что могу вам сказать — я точно знаю, что «Сиксерс» связывались с «Трэйл Блэйзерс» по поводу Дэмьена Лилларда в определённые моменты этого межсезонья», — заявил Нойбек во время подкаста PHLY Sixers Podcast.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».
В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
- 23 сентября 2023
-
19:06
-
18:20
-
18:12
-
17:49
-
16:48
-
16:17
-
16:00
-
15:51
-
15:19
-
14:29
-
14:18
-
13:58
-
13:47
-
13:38
-
13:30
-
13:11
-
12:11
-
11:18
-
10:59
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
07:56
-
07:46
-
07:27
-
07:02
-
06:55
-
06:50
-
06:38
-
05:43