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Участник Матча всех звёзд НБА дал совет Дэмьену Лилларду, запросившему обмен у «Портленда»

Участник Матча всех звёзд НБА дал совет Дэмьену Лилларду, запросившему обмен у «Портленда»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кенни Андерсон обратился к звёздному разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду в связи с его скорым обменом.

«Я бы посоветовал Дэмьену двигаться дальше и позволить Чонси Биллапсу (главный тренер «Портленда». — Прим. «Чемпионата») строить свою команду так, как ему нравится», — заявил Андерсон во время эфира SiriusXM NBA Radio.

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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