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Инсайдер рассказал о намерениях «Торонто» выменять у «Портленда» Дэмьена Лилларда

Инсайдер рассказал о намерениях «Торонто» выменять у «Портленда» Дэмьена Лилларда
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Североамериканский журналист и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Стайн заявил, что намерения у руководства «Торонто Рэпторс» приобрести звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда серьёзные.

«Рэпторс» дали понять другим командам НБА, что их интерес к Дэмьену Лилларду искренен», — написал Стайн на платформе Substack.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.

Момент с Лиллардом:
«Решили попромахиваться на ночь глядя». Лиллард проводит время с игроками «Портленда»
Видео
«Решили попромахиваться на ночь глядя». Лиллард проводит время с игроками «Портленда»
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