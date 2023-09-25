Обозреватель «Майами»: оказаться в «Торонто» — это ужасная ситуация для Дэмьена Лилларда

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Майами Хит» Итан Сколник заявил, что звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард был бы не в восторге от возможного перехода в «Торонто Рэпторс».

«Оказаться в «Торонто» — это ужасная ситуация для Дэмьена Лилларда. Он не упоминал «Чикаго», как и не упоминал другие команды. Он лишь отметил, что оказаться в «Торонто» было бы ужасно для него», — заявил Сколник во время подкаста Five on the Floor.

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.