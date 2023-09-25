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Джейлен Браун показал изнурительную тренировку в преддверии нового сезона НБА

Джейлен Браун показал изнурительную тренировку в преддверии нового сезона НБА
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Звёздный атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун показал тренировку на выносливость в преддверии нового сезона НБА.

Изнурительная тренировка Джейлена Браун:

Напомним, в это межсезонье Джейлен Браун и «Бостон Селтикс» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» пробился в финал Восточной конференции, где в семи матчах уступил «Майами Хит». Счёт в серии был 3-4. В финале НБА «Хит» проиграли «Денвер Наггетс». Пятая встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.

26-летний Браун в рамках минувшего плей-офф принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 22,7 очка, 5,6 подбора и 3,4 передачи при общем 49,6% реализации бросков с игры, трёхочковых — 35,4%.

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