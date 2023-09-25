Джейлен Браун показал изнурительную тренировку в преддверии нового сезона НБА

Звёздный атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун показал тренировку на выносливость в преддверии нового сезона НБА.
Изнурительная тренировка Джейлена Браун:
Напомним, в это межсезонье Джейлен Браун и «Бостон Селтикс» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» пробился в финал Восточной конференции, где в семи матчах уступил «Майами Хит». Счёт в серии был 3-4. В финале НБА «Хит» проиграли «Денвер Наггетс». Пятая встреча завершилась победой «Наггетс» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.
26-летний Браун в рамках минувшего плей-офф принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 22,7 очка, 5,6 подбора и 3,4 передачи при общем 49,6% реализации бросков с игры, трёхочковых — 35,4%.
- 25 сентября 2023
-
11:59
-
11:55
-
11:33
-
11:20
-
10:38
-
10:25
-
10:18
-
10:00
-
09:47
-
08:43
-
07:31
-
06:09
-
05:38
-
04:35
-
03:47
-
02:41
-
01:04
-
00:16
- 24 сентября 2023
-
23:44
-
23:20
-
22:18
-
21:39
-
20:51
-
20:02
-
19:43
-
18:52
-
18:36
-
18:03
-
17:27
-
16:58
-
16:33
-
16:03
-
15:52
-
15:02
-
14:25