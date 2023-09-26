Журналист TSN — о Лилларде: «Трэйл Блэйзерс» действовали с минимальным рычагом воздействия

Североамериканский журналист и обозреватель Джош Левенберг в своём последнем материале на TSN рассказал об интересе к звёздному разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду со стороны руководства «Торонто Рэпторс».

«Интерес «Рэпторс» к звёздному защитнику «Портленда» реален, хотя и «немного преувеличен на данный момент». «Трэйл Блэйзерс» действовали с минимальным рычагом воздействия с тех пор, как Лиллард и его представители обнародовали свою версию развития событий, где основное желание Лилларда — оказаться в «Майами».

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Поскольку начало тренировочных лагерей не за горами, этот внезапный рост количества команд, которые, проявляют интерес, может быть просто результатом следующего: «Портленд» понял, что запахло жареным, и пытается вернуть себе часть этого рычага», — сказано в статье.