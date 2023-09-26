Журналист TSN — о Лилларде: «Трэйл Блэйзерс» действовали с минимальным рычагом воздействия

Североамериканский журналист и обозреватель Джош Левенберг в своём последнем материале на TSN рассказал об интересе к звёздному разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду со стороны руководства «Торонто Рэпторс».
«Интерес «Рэпторс» к звёздному защитнику «Портленда» реален, хотя и «немного преувеличен на данный момент». «Трэйл Блэйзерс» действовали с минимальным рычагом воздействия с тех пор, как Лиллард и его представители обнародовали свою версию развития событий, где основное желание Лилларда — оказаться в «Майами».
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Поскольку начало тренировочных лагерей не за горами, этот внезапный рост количества команд, которые, проявляют интерес, может быть просто результатом следующего: «Портленд» понял, что запахло жареным, и пытается вернуть себе часть этого рычага», — сказано в статье.
- 26 сентября 2023
-
06:00
-
05:53
-
05:39
-
05:23
-
05:08
-
04:27
-
03:31
-
02:23
-
01:13
-
00:27
- 25 сентября 2023
-
23:31
-
23:02
-
22:48
-
21:50
-
21:04
-
20:39
-
19:40
-
19:21
-
19:03
-
18:20
-
17:29
-
16:42
-
15:41
-
15:04
-
14:22
-
13:52
-
13:39
-
13:29
-
12:58
-
12:54
-
11:59
-
11:55
-
11:33
-
11:20
-
10:38